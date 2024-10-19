Google'dan Dijital Habercilik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Google'dan Dijital Habercilik Eğitimi

Google\'dan Dijital Habercilik Eğitimi

Yerel gazetecilere yönelik dijital habercilik eğitimi verildi, katılımcılara sertifika sunulacak.

19.10.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google Haber İnisiyatifi tarafından "Dijital Habercilik" konulu eğitim düzenlendi. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Kentte görev yapan yerel ve ulusal gazetecilere yönelik olarak Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt tarafından eğitim verildi ve katılımcıların dijital dünyada etkili habercilik yapma becerileri kazanmaları amaçlandı.

3 oturumda gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara Google araçlarının tanıtımı yapıldı ve bu araçların nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği konusunda bilgiler verildi. Özellikle, yanlış bilgiyle mücadele yöntemlerinde yeni yollar ve hikaye anlatıcılığı konuları üzerinde duruldu. Bu oturumlar sayesinde gazetecilere, dijital ortamda doğru ve güvenilir haber üretmenin yolları gösterildi.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verileceği belirtildi. Bu sertifika, gazetecilerin medyayı daha kapsamlı ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eğitimle ilgili açıklama yapan eğitmen Özgür Mehmet Kütküt, "Dijital dönüşüm, gazeteciliğin geleceğini şekillendiriyor. Yerel gazetecilerin bu değişime ayak uydurması, hem kariyerleri hem de toplum için son derece önemli. Amacımız, onların dijital araçları kullanarak daha etkili ve doğru haberler üretmelerini sağlamak" dedi.

Bu tür eğitimlerin, yerel medya mensuplarının dijital becerilerini artırarak daha bilinçli ve etkili bir habercilik yapmalarına katkı sağlayacağı ifade ediliyor. - KARS

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güncel, Google, Eğitim, Yerel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Google'dan Dijital Habercilik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:49:14. #1.13#
SON DAKİKA: Google'dan Dijital Habercilik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.