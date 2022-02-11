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Gördesliler 40 öğrenciyi sevindirdi - Son Dakika

Gördesliler 40 öğrenciyi sevindirdi

11.02.2022 16:15
Gördesliler 40 öğrenciyi sevindirdi

Manisa'nın Gördes ilçesinde Manisalılar Derneği Gördes İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hayata geçirilen, 'Minik kalpler ve ayaklar üşümesin' projesi kapsamında 40 öğrenciye bot ve mont hediye edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde Manisalılar Derneği Gördes İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hayata geçirilen, 'Minik kalpler ve ayaklar üşümesin' projesi kapsamında 40 öğrenciye bot ve mont hediye edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde, Manisalılar Derneği Gördes İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kışlık giysi yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya ile hayırseverlerden temin edilen bot ve montlar, ilçeye bağlı 12 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye Manisalılar Derneği İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevilay Ertem ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik tarafından dağıtıldı.

Proje ile ilgili açıklama yapan Manisalılar Derneği Gördes İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevilay Ertem, "Gördes'te ihtiyaç sahibi olan öğrenciler için 'Neler yapabiliriz?' fikriyle yola çıkarak böyle bir kampanya başlattık. İhtiyaç sahibi küçük çocukların sıcacık kalplerindeki tebessüm yüzlerine yansısın diye, eğitim ve öğretim hayatlarında önlerinde bulunan bir engeli kaldırmak için ilçemizdeki çok kıymetli yardımsever dostlarımızın da destekleri ile öğrenci kardeşlerimize yardımları ulaştırdık. Gördes ilçesinde büyük bir aileyiz. Emeği geçen tüm hayırseverlere ve desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İbrahim Coşkun Çelik'e çok teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA

Gördesliler 40 öğrenciyi sevindirdi
Gördesliler 40 öğrenciyi sevindirdi
Gördesliler 40 öğrenciyi sevindirdi

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Manisa, Gördes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gördesliler 40 öğrenciyi sevindirdi - Son Dakika


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