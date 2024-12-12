Görele'de Limana Atık Su Boşaltan Kamyona İşlem Yapıldı

Yerel

Görele'de limana atık su boşaltan kamyon sürücüsüne işlem yapıldı

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde, bir hamsi taşıma kamyonunun atık suyunu liman bölgesine denize boşaltmasının ardından, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, liman sahasında sıkı denetimlerin yapılacağını ve çevre kirliliğine göz yumulmayacağını açıkladı. O anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş ise, video paylaşımının ardından tehdit edildiğini öne sürdü.

-Kamyon atık suyunu denize boşalttı

Görele Balıkçı Barınağı'na gelen 55 ZD 011 plakalı kamyon, atık suyunu denize boşaltırken, olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Hakan Soysal, o anları görüntüleyerek, "Liman sahasına ailecek kahvaltı yapmaya gelmiştik. Limanın kirli olması dikkatimizi çekti. Çevreyi incelediğimizde bir kamyonun atık sularını denize boşalttığını gördük. Önce uyardık, ancak aldırış edilmedi. Bunun üzerine cep telefonu ile görüntüleme yaparak sosyal medyada paylaştım. Yetkililer bu duruma duyarsız kalmadı, fakat daha sonra bazı kişiler videoyu kaldırmam için beni tehdit etti" dedi.

-Başkan Dede: "Denetimler sıkılaştırılacak"

Olayın ardından açıklama yapan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, liman sahasındaki denetimlerin arttırılacağını belirterek, "Son günlerde balıkçı barınağında denizimizin kirletildiğine dair şikayetler alıyorduk. Duyarlı vatandaşlarımızın kaydettiği görüntülerle denize atık boşaltan araç sürücüsü tespit edildi. Belediyemiz Zabıtası, konuyla ilgili tutanak tutarak işlemi yapmak üzere Giresun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderdi. Bundan sonraki süreçte zabıta ekiplerimiz, liman sahasında devriye atarak denetimlerini sürdürecek"diye konuştu.

Görele Belediye Başkanı Dede, liman bölgesindeki çevre kirliliğine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.