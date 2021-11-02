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Görme engelli öğrenciler, eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Görme engelli öğrenciler, eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi

02.11.2021 20:21

Görme engelli öğrenciler, eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, "Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum" etkinliğiyle görme engelli öğrencilerin bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirerek hayatlarında unutulmaz bir an yaşattı.

Görme engelli öğrenciler, eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi

GAZİANTEP - Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, "Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum" etkinliğiyle görme engelli öğrencilerin bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirerek hayatlarında unutulmaz bir an yaşattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda görme engelli öğrenciler için "Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum" etkinliği düzenledi. Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Dr. Mehmet Berk'in katılımlarıyla gerçekleşen etkinlik, güzel sanatlar yetenek yarışmasında birinci olan görme engelli Damlagül Yıldız'ın piyano gösterisiyle başladı. Katılımcıların konuşmalarıyla devam eden etkinlik, öğrencilere verilen kıyafet, ayakkabı ve çanta hediyeleriyle devam etti.

"Eş pedal ile hayallerimi gerçekleştiriyorum" diyerek bisiklet sürdü

Etkinliğin en heyecan verici kısmı ise görme engelli öğrencilerin bisiklet sürebileceklerini öğrendikleri an oldu. Görme engelli öğrenciler, eş pedal bisiklet ile bisikleti kullanabilen bir bireyin arkasındaki koltuğa oturarak pedal çevirdiler. Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, bu etkinlik ile gönlüyle gören öğrencilerin bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirerek hayatlarında unutulmaz bir an yaşattı.

Görme engelli öğrenciler, eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi
Görme engelli öğrenciler, eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi
Görme engelli öğrenciler, eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi
Görme engelli öğrenciler, eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Görme Engelli, Gaziantep, Bisiklet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görme engelli öğrenciler, eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika


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