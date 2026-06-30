Görme Engelli Öğretmene Destek

Uşak'ta görme engelli öğretmene şiddetli sağanak sırasında yardım eden çarşı ve mahalle bekçisi Seyhan Öncü, gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Seyhan Öncü, 25 Haziran günü kentte etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında Yaşar Akar İlkokulu bahçesinde yürümekte güçlük çeken Uğur Serdaroğlu İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Beytullah Özçelik'i fark etti. Öncü, öğretmenin koluna girerek yağmur altında ilerlemesini sağladı ve güvenli şekilde okul binasına ulaşmasına yardımcı oldu.

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Uşak İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, Seyhan Öncü'yü makamına davet etti.

İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, görev sırasında sergilediği örnek davranış nedeniyle Çarşı ve Mahalle Bekçisi Seyhan Öncü'ye teşekkür belgesi takdim etti. - UŞAK