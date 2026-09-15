Görme engelli Özcan Şaylı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ni kazandı - Son Dakika
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Görme engelli Özcan Şaylı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ni kazandı

Görme engelli Özcan Şaylı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi\'ni kazandı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde görme engelli genç Özcan Şaylı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Annesiyle Bayındır Kaymakamı Murat Mete'yi ziyaret eden Şaylı, süreçte sağlanan rehberlik ve destekler için teşekkür etti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde görme engelli genç Özcan Şaylı, azmi ve kararlılığıyla önemli bir başarıya imza atarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı.

Üniversiteyi kazanmasının ardından annesi Funda Şaylı ile birlikte Bayındır Kaymakamı Murat Mete'yi makamında ziyaret eden Özcan Şaylı, üniversiteye hazırlık ve yerleşme sürecinde kendisine sağlanan rehberlik ve desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Murat Mete ise Özcan Şaylı'yı başarısından dolayı tebrik ederek üniversite eğitim hayatında başarılar diledi. Mete, gençlerin azim ve kararlılıkla hedeflerine ulaşmasının gurur verici olduğunu belirterek, öğrencilerin eğitim yolculuklarında desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Bayındır, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görme engelli Özcan Şaylı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ni kazandı - Son Dakika

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