Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen görme engelliler, refakatçileriyle birlikte Mekke-i Mükerreme'ye ulaşarak Umre ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Görme engelli Mürşide Ciğerlioğlu, Şeyma Sevim, Fatime İnce, Büşra Baykal, Berrin Karakaş ve Ayşe Kirazoğlu, refakatçileriyle birlikte umre ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a geldi. Kafile ilk olarak Medine'de Mescid-i Nebevi'yi, Uhud'u ve Kuba Mescidi'ni ziyaret etti, sonrasında Mekke'ye geçip Mescid-i Haram'da tavaf yaptı. Misafirler, ibadetlerini başkasına yük olmadan, kendi refakatçileriyle uyum içinde yapabilmenin kendileri açısından ne denli değerli olduğunu anlattı. Görme engelli katılımcılar, Kabe'yi ve Mescid-i Nebevi'yi gözle görmeseler de manevi olarak "gördüklerini" dile getirdi.

Kutsal topraklara gelip Kabe'yi kalp gözüyle görüp hissetmenin mutluluğunu yaşayan ziyaretçiler, engelli bireyler hakkındaki "yapamaz" algısını kırmanın sevincini duyduklarını da belirtti. Ayşe Kirazoğlu, hayallerine kavuştuğunu ifade ederek, "Hissettiklerimiz anlatılmaz. İfade edecek sözcük bulamıyorum" dedi.

Fatime İnce, isteyip de gelemeyenlere örnek olmak istediklerini belirterek, "Nasıl olur diye hiç düşünmesinler. Mutlaka gelsinler. İnşallah bir daha gelmek nasip olur" diye konuştu.