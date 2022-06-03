Görücüye çıkan 200 yıllık ipek kumaşa büyük ilgi - Son Dakika
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Görücüye çıkan 200 yıllık ipek kumaşa büyük ilgi

03.06.2022 16:07

Görücüye çıkan 200 yıllık ipek kumaşa büyük ilgi Çorum'da Halk Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen karma sergide görücüye çıkan 200 yıllık kumaş büyük ilgi gördü.

Görücüye çıkan 200 yıllık ipek kumaşa büyük ilgi

ÇORUM - Çorum'da Halk Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen karma sergide görücüye çıkan 200 yıllık kumaş büyük ilgi gördü.

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezleri karma sergi açtı. Kadeş Meydanı'nda el emeği, göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.

Sergide en çok dikkat çeken ürün ise bir kursiyerin ailesinin sandığından çıkan ipek kozasından üretilen kumaş oldu.

Kumaşın bir kursiyerin sandığından çıktığını belirten Osmancık Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Öğretmeni Fatma Öznur Öğreten, "Osmancık Halk Eğitim Merkezi olarak kursiyerlerimizden bir tanesinin sandığından çıkan bir kumaş. Kozası bile kendisi tarafından yetiştirilerek yapılmış saf ipek bir kumaş üzerinde çalışıldı. Hesap işi tekniği çalıştık. Çünkü bu teknikte unutulmaya yüz tutmuş Türk nakışları arasında olduğu için bu tekniği tercih ettik. Şu anda bu kumaşlar Osmancık'ta dokunmuyor ama ellerinde olan insanlar var. Yıllar önce dokunmuş kumaşlar ve bu kumaşları işleyenlerle iletişime geçeceğiz. Kumaşın özelliği saf ipek olması. Kozasını kendilerini üretip üretilen ipekten kumaşı yapmışlar" dedi.

Sergi açılışına Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Özdemir, Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ile çok sayıda kursiyer ve öğrenci katıldı.

Görücüye çıkan 200 yıllık ipek kumaşa büyük ilgi
Görücüye çıkan 200 yıllık ipek kumaşa büyük ilgi
Görücüye çıkan 200 yıllık ipek kumaşa büyük ilgi
Görücüye çıkan 200 yıllık ipek kumaşa büyük ilgi

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Kaynak: İHA

Osmancık, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görücüye çıkan 200 yıllık ipek kumaşa büyük ilgi - Son Dakika

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