Gözpınar\'da şehitler için anma töreni düzenlenecek

19.08.2025 14:04
Aydın'ın Efeler ilçesi Gözpınar Mahallesi'nde düzenlenecek olan tören ile şehitler anılacak.

Yunan askerleri tarafından 44 kişinin elleri yağlı urgan ile bağlanıp kurşuna dizilerek şehit edilen mevkiindeki Gözpınar Şehitliği'nde 22 Ağustos Cuma günü saat 17.00'da anma töreni gerçekleştirilecek. Şehitler dualarla ve saygı duruşuyla yad edilecek. Her yıl düzenlenen bu törenle hem şehitler anılırken hem de genç nesillere vatan sevgisi ve milli bilinç aşılandığını belirten Gözpınar Muhtarlığı geleneksel hale gelen anma törenine herkesi davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Tören, Son Dakika

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
