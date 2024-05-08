Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, iki dakikada bir muayene randevusu iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Yerel

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, iki dakikada bir muayene randevusu iddialarını yalanladı

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimliği, sosyal medyada dolaşan iki dakikada bir muayene randevusu verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Hastane yetkilileri, bu iddiaların hastanenin bilgi yönetim sisteminde yaşanan bir hatadan kaynaklandığını ve gerçek randevularla ilgisi olmadığını açıkladı.

08.05.2024 15:07
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Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimliği, bazı sosyal medya mecralarında yer alan iki dakikada bir muayene randevusu verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtti.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimliği, iki dakikada bir muayene randevusu verildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, hastanemizde iki dakikada bir muayene randevusu verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür bir uygulamanın hastanemizde gerçekleşmesi mümkün değildir. İlgili görüntü, hastane bilgi yönetim sistemimizde yapılan bir güncelleme sırasında, sehven iptal edilmiş randevuların tekrar ekrana yansıması sonucu ortaya çıkmıştır. Hastanemize ait Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) yer alan gerçek randevularla, ilgili görüntünün bir alakası bulunmamaktadır. Sorunun en kısa sürede çözümü adına hastane bilgi yönetim sistemlerimiz üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, iki dakikada bir muayene randevusu iddialarını yalanladı - Son Dakika

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