Göztepe Taraftar Gruplarına Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Göztepe taraftar grupları Yalı ve Forza içerisinde yer alan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli operasyon düzenledi ve 28 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Göztepe Spor Kulübünün Yalı ve Forza isimli taraftar grupları içerisinde yer alan kişiler arasında 2025 ve 2026 yıllarında meydana gelen silahlı tehdit, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri ve ikamet kurşunlama ile mala zarar verme olayları mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, iletişimin tespiti kayıtları, HTS analizleri, PTS verileri, güvenlik kamerası görüntüleri ve fiziki takip çalışmaları birlikte değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, Yalı ve Forza gruplarının karşı gruba üstünlük sağlamak, örgütsel hakimiyet kurmak, intikam almak ve korku oluşturmak amacıyla sistematik şekilde silahlı eylemler gerçekleştirdiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi oluştuğu değerlendirildi.

İki grup arasındaki silahlı çatışmalar soruşturma dosyasında

Soruşturma kapsamında 19 Eylül 2025 tarihinde Göztepe-Beşiktaş müsabakası sonrasında Yalı grubu üyelerinden E.Ö.'nün, Göztepe semti Paten Parkı mevkisinde Forza grubu üyeleriyle çıkan silahlı kavga sonucunda hayatını kaybettiği, aynı olayda G.K.'nin de ateşli silahla yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada her iki grup mensuplarından 19 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan; 21 Eylül 2025 tarihinde Forza grubu üyelerinden bir kişiye ait ikametin Yalı grubu mensuplarınca kurşunlandığı, 2 Ekim 2025 tarihinde Forza grubu üyelerinden bir kişiye yönelik Bornova'da silahlı eylem gerçekleştirilmek istendiği, 29 Ekim 2025 tarihinde ise Forza grubu üyelerinden bir kişinin Bornova'daki işyerine yönelik silahlı eylem gerçekleştirildiği tespit edildi.

Aynı zamanda, 7 Aralık 2025 tarihinde Forza grubu üyelerinden bir kişinin Konak'ta Yalı grubu üyesi iki şüpheli tarafından bacağından bıçakla yaralandığı, 23 Aralık 2025 tarihinde ise Forza grubu üyelerinden bir kişinin Bornova'da ateşli silahla yaralandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca adli mercilere intikal etmeyen bazı olaylara ilişkin de tespitler yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda Forza grubu üyelerine yönelik darp ve ateşli silahla yaralama eylemleri ile örgüt mensuplarından silah ve fişek ele geçirilmesine ilişkin çalışmaların da dosyaya dahil edildiği aktarıldı.

Örgüt liderlerinin talimat verdiği değerlendirildi

Soruşturma dosyasında yer alan değerlendirmelerde, eylemlerin önemli bölümünün önceki saldırılara misilleme niteliğinde planlandığı belirtildi. Örgüt üyelerinin liderlerinden aldıkları talimatlar doğrultusunda keşif yaptıkları, hedef belirledikleri, silah temin ettikleri, araç ve motosiklet organizasyonunu sağladıkları, tetikçi, gözcü, sürücü ve lojistik destek sağlayıcı olarak görev aldıkları değerlendirildi.

İletişimin tespiti kayıtlarında örgüt liderlerinin doğrudan talimat verdiği, örgüt mensuplarını toplantılara çağırdığı, eylemlerin planlanmasını sağladığı ve hedef kişilerin belirlenmesine yönelik yönlendirmelerde bulunduğu yönünde delillere ulaşıldığı kaydedildi.

Farklı soruşturma dosyalarındaki eylemlerin tek tek değerlendirildiğinde münferit adli olaylar gibi görünmesine rağmen, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde ortak amaç, ortak irade, hiyerarşik yapı, görev paylaşımı ve süreklilik unsurlarını taşıdığı belirtildi.

Yalı ve Forza yapılanmalarına ilişkin şüpheli sayıları

Dosya kapsamında Yalı Silahlı Suç Örgütü içerisinde suç faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 31 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 12'sinin ve 1 suça sürüklenen çocuğun cezaevinde bulunduğu, örgüt liderinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Forza Silahlı Suç Örgütü içerisinde ise toplam 28 şüphelinin tespit edildiği, bunlardan 15'inin cezaevinde bulunduğu ve cezaevindeki şüpheliler arasında örgüt liderinin de yer aldığı bildirildi.

Ayrıca iletişimin tespiti tedbiri uygulanan 7 şüpheli hakkında herhangi bir suç deliline rastlanmadığı kaydedildi.

4 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında 21 Ağustos 2026 tarihinde İzmir merkezli olmak üzere Kocaeli, Konya ve Muğla'da toplam 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun 59 örgüt mensubuna, bunlardan 27'sinin cezaevinde bulunduğu, ayrıca 32 aktif örgüt üyesine yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonda tüm suç örgütü yöneticilerinin yakalandığı kaydedildi.

Operasyonun Göztepe Spor Kulübü yöneticileri ve çalışanlarını kapsamadığı da özellikle vurgulandı.

Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 uyuşturucu hap, 1 rambo bıçağı, 1 samuray bıçağı ve 1 beyzbol sopası ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 45 kuru sıkı mermisi, 50 av tüfeği kartuşu, 1 uzun namlu şarjörü ve yarım kutu havalı tabanca mermisi bulunduğu bildirildi.

Başsavcılık tarafından soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.