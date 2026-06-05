Grand Kartal yangınında kaybedilenler için hastane ve şadırvan açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Grand Kartal yangınında kaybedilenler için hastane ve şadırvan açıldı

Grand Kartal yangınında kaybedilenler için hastane ve şadırvan açıldı
05.06.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında ailesini kaybeden Yüksel Gültekin, oğlu Dr. Enes Gültekin anısına bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 8 canın hatırasına 8 kurnalı şadırvan yaptırdı. Açılış töreninde duygu dolu anlar yaşandı; Gültekin, eserin 78 şehit adına da olduğunu belirtti.

Grand Kartal Otel'deki yangında ailesini kaybeden Yüksel Gültekin tarafından yaptırılan Dr. Enes Gültekin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile 8 canın anısına inşa edilen 8 kurnalı şadırvan düzenlenen törenle hizmete açıldı. Düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak tarihinde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının acısı tazeliğini korurken, yangında ailesini kaybeden Yüksel Gültekin tarafından yaptırılan 1 nolu Dr. Enes Gültekin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve kaybettiği 8 canın anısına 8 kurnalı şadırvanın açılış töreni düzenlendi. Alpagut Mahallesi'nde yaptırılan 1 Nolu Dr. Enes Gültekin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu önünde gerçekleştirilen açılış törenine Bolu protokolünün yanı sıra yangın faciasında yaşamını yitiren Dr. Enes Gültekin'in arkadaşları ile yangında eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan da katıldı. Törende balonlar gökyüzüne bırakılırken, kurdele kesiminin ardından istasyon gezildi. Daha sonra Bahçelievler Mahallesi'nde 8 kişinin anısına yaptırılan 8 kurnalı şadırvanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından şadırvan vatandaşların ziyaretine açıldı. Törende konuşan Bolu İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Bayram Kerkez, Dr. Enes Gültekin'in sağlık camiasında derin izler bıraktığını belirterek, "Doktor Enes Gültekin kardeşimizi zamansız kaybetmenin üzüntüsünü tüm sağlık camiası olarak içimizde derinden hissediyoruz. Ancak Yüksel Gültekin beyefendi ve ailesi, tarifi imkansız bu acıyı içlerine gömmek yerine, doktor Enes Gültekin'in hatırasını yaşatacak bu istasyonu Bolu'ya kazandırmıştır. 112 istasyonlarımız hayatla ölüm arasındaki ince çizgide insanlara ulaşan ilk yardım elidir. Bu istasyondan her ambulans çıktığında kurtarılacak her can, şifa bulacak her hasta Doktor Enes Gültekin'in adını ve hatırasını yaşatmaya devam edecektir" dedi.

Yangın faciasında ailesini kaybeden Yüksel Gültekin ise yaptığı konuşmada, "Bu eser yalnızca evladım Enes'in adına yapılan bir eser değil. Bu eser, 21 Ocak 2025 tarihinde hepsinin şehit olduğuna inandığımız 78 can adına yapılan bir eser olarak da kabul edebilirsiniz. Hepsinin mekanı şimdiden cennet olsun" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

112 Acil Sağlık, Yüksel Gültekin, Yerel Haberler, Kartalkaya, Yerel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Grand Kartal yangınında kaybedilenler için hastane ve şadırvan açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Lal Saran’dan babası Sadettin Saran’a duygusal veda Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda
Bolu’da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 17:38:52. #7.12#
SON DAKİKA: Grand Kartal yangınında kaybedilenler için hastane ve şadırvan açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.