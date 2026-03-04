Grossi'den İran'ın Nükleer Programına Dikkat Çekti - Son Dakika
Grossi'den İran'ın Nükleer Programına Dikkat Çekti

Grossi\'den İran\'ın Nükleer Programına Dikkat Çekti
04.03.2026 01:12
UAEA Başkanı Grossi, İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair kanıt olmadığını vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıtın bulunmadığını yineleyerek, "Buna rağmen,

silah yapımına yakın düzeyde zenginleştirilmiş büyük uranyum stokuna sahip olmaları ve müfettişlere denetimler konusunda tam erişim izni vermeyi reddetmeleri ciddi bir endişe kaynağıdır" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, sosyal medya hesabından İran'ın nükleer programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıtın bulunmadığını yineleyen Grossi, "Buna rağmen, silah yapımına yakın düzeyde zenginleştirilmiş büyük uranyum stokuna sahip olmaları ve müfettişlere denetimler konusunda tam erişim izni vermeyi reddetmeleri ciddi bir endişe kaynağıdır" ifadelerini kullandı. UAEA'nın önceki raporlarına atıfta bulunan Grossi, "Raporlarımızda da belirtildiği üzere, İran bekleyen güvence denetimi sorunlarının çözülmesinde UAEA'ya yardımcı olmadığı müddetçe, ajans İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence verebilecek bir konumda olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. - VİYANA

Diplomasi, Güvenlik, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Grossi'den İran'ın Nükleer Programına Dikkat Çekti - Son Dakika

