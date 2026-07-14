GSO Başkanı Ünverdi: 15 Temmuz, Cesaret ve Kararlılıkla Kazanılan Milletimizin Zaferidir - Son Dakika
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GSO Başkanı Ünverdi: 15 Temmuz, Cesaret ve Kararlılıkla Kazanılan Milletimizin Zaferidir

GSO Başkanı Ünverdi: 15 Temmuz, Cesaret ve Kararlılıkla Kazanılan Milletimizin Zaferidir
14.07.2026 11:56
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Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin sembolü olduğunu vurguladı. FETÖ/PDY darbe girişimine karşı Türk halkının kahramanca direnişini anan Ünverdi, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kahramanlık destanının 10'uncu yılında aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. 15 Temmuz; cesaret ve kararlıkla kazanılan, aziz milletimizin zaferidir" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un ülkemizi karanlığa gömmek, kazanımlarını yok etmek, yarınlarına pranga vurmak isteyenlere karşı verilen olağanüstü bir mücadele ve ülkemiz için yeni bir dirilişin sembolü olduğunu belirten Adnan Ünverdi, "Kahraman milletimiz, şartlar ne olursa olsun tarihin hiçbir döneminde istiklal, istikbal ve bağımsızlığından taviz vermemiştir. Bundan 10 yıl önce de FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişimi karşısında şanlı atalarımızdan gelen o ruh yeniden canlanmış, Gazi şehrimiz ve tüm Türkiye'de kadını erkeğiyle kahramanca yollara çıkan ve büyük bir direniş gösteren aziz milletimiz hainlere en büyük dersi vermiştir. Dış mihraklarla iş birliği içerisinde ülkemizin önünü kesmek ve demokrasimize darbe vurmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. O gece yaşananlar, birlik ve beraberliğimizin bir göstergesi olarak neler yapabileceğimizi tüm dünyaya göstermiştir. Güçlü olmayanın söz hakkının olmadığı günümüz dünyasında, 15 Temmuz'daki arınmanın ardından savunma sanayisi başta olmak üzere ülkemiz önemli atılımlarda bulunmuştur. Dünyanın yeniden şekillendiği, savaş ve kaosların devam ettiği bir dünyada, bize düşen de 15 Temmuz ruhunu her daim yaşatmak, toplum olarak kenetlenmek ve canımızdan aziz bildiğimiz vatanımız için hep daha fazla çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında, eşsiz bir fedakarlıkla vatan uğruna can vermiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin ailelerine minnet ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Demokrasi, 15 Temmuz, Savunma, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GSO Başkanı Ünverdi: 15 Temmuz, Cesaret ve Kararlılıkla Kazanılan Milletimizin Zaferidir - Son Dakika

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