Gül Fiyatı Yetersiz - Son Dakika
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Gül Fiyatı Yetersiz

24.06.2026 15:11
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CHP'li Halıcı, gül alım fiyatının güncellenmesi gerektiğini ve üreticilere destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Gülbirlik tarafından belirlenen kilogram başına 80 liralık 2026 yılı gül alım fiyatına ilişkin, "Kilo başına toplama maliyetinin 45-50 liraya ulaştığı bir ortamda 80 lira yeterli değildir. Bu rakamın güncellenmesi ya da üreticiye ek destek verilmesi gerekiyor" dedi.

Halıcı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, dünya gül yağı üretiminin büyük bölümünün Isparta ve Burdur havzasında gerçekleştirildiğini ancak bölgenin sahip olduğu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini ifade etti.

Kuraklığın giderek arttığına dikkati çeken Halıcı, su tüketimi yüksek ürünler yerine tıbbi aromatik bitkilerin stratejik önem kazandığını belirtti.

TBMM'ye sunduğu ilk kanun tekliflerinden birinin Isparta'da bir "Kozmetik Vadisi" kurulmasına yönelik olduğunu hatırlatan Halıcı, "Isparta'nın geleceği tarımsal sanayidedir. Bunun temelini de meyvecilik ve tıbbi aromatik bitkiler oluşturuyor" dedi.

"80 LİRALIK TABAN FİYAT YETERSİZ"

Gülbirlik tarafından açıklanan 80 liralık taban fiyatı değerlendiren Halıcı, taban fiyat uygulamasını doğru bulduklarını ancak açıklanan rakamın yetersiz kaldığını söyledi. Halıcı, "Kilo başına toplama maliyetinin 45-50 liraya ulaştığı bir ortamda 80 lira yeterli değildir. Bu rakamın güncellenmesi ya da üreticiye ek destek verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sentetik gül suyu ve sahte ürünlerin sektör için ciddi tehdit oluşturduğunu da belirten Halıcı, ilgili kurumların daha sıkı denetim yapması gerektiğini vurguladı.

"KİRAZDA DA ELMADA DA ÜRETİCİ ZOR DURUMDA"

Kiraz ve elma üreticilerinin yaşadığı sorunlara da değinen Halıcı, son yıllardaki kuraklık, don ve dolu olaylarının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi. Üreticilerin düşük gelir nedeniyle zor durumda olduğunu ifade eden Halıcı, depolarda bekleyen elmalar için devlet destekli alım mekanizmalarının devreye sokulması gerektiğini dile getirdi.

Halıcı, "Depolardaki elmalar çürümesin, üreticinin boynu bükülmesin. Isparta bir tarım kentidir ve tarıma sahip çıkılmazsa sanayi de ayakta kalamaz" dedi.

"ÖNCE YOLU BİTİRİN"

AK Parti Isparta Milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz'ün Dereboğazı yolunda hız koridoru ve denetim sistemlerine ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Halıcı, kazaların temel nedeninin yıllardır tamamlanamayan yol olduğunu savundu.

Trafik kurallarına uyulmasının ve denetimlerin önemli olduğunu belirten Halıcı, hız denetimi yapılmadan önce yolun tamamlanması gerektiğini belirtti.

Yol üzerindeki kazaların yalnızca sürücü hatasıyla açıklanamayacağını söyleyen Halıcı, "Tabela eksikmiş, hız koridoru kurulacakmış; bu tamamen algı yönetimi. Sanki bütün kusur sürücülerdeymiş gibi bir tablo oluşturuluyor. Oysa ortada 23 yıldır tamamlanamayan bir yol var" diye konuştu.

Dereboğazı yolunun yıllar önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Halıcı, "Önce yolu bitirin. Vatandaş bu proje için size yıllardır destek verdi. Bu saatten sonra teşekkür beklemeyin, verilen sözleri yerine getirin" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

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