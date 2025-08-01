Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf'ı kabul etti. Kabulde, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Güler, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı Kabul Etti - Son Dakika
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