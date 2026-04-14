Gülistan Doku Davasında Gözaltı Sayısı Artıyor

14.04.2026 12:35
Tunceli'de kayıp Gülistan Doku davasında 14 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, "Dosyada gizlilik kararı bulunduğu için ayrıntılı bilgi veremiyoruz. Ancak gözaltı sayısının artmasını bekliyoruz. En son aldığımız bilgiye göre gözaltı sayısı 13 artı 1'dir. Bu süreçte adı geçen üst düzey kamu görevlisinin de bir an önce tutuklanması gerektiğini düşünüyoruz. Sorgu işlemleri tamamlandıktan sonra daha ayrıntılı açıklamalar yapacağız" dedi.

Çimen, Tunceli Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştükten sonra dosyanın geldiği aşamaya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın, "Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde zorla kaybedilmesinin ardından, ailesinin 6 Ocak 2020'de yaptığı başvuru üzerine başlatıldığını" belirten Çimen, şunları söyledi:

"Dosyamız yaklaşık 7 yıldır devam etmektedir. Soruşturmanın erken aşamasında, üst düzey bir kamu görevlisinin etkisiyle olayın örtbas edilmeye çalışıldığını düşünüyoruz. Başlangıçta, Gülistan Doku'nun yurttan çıktıktan sonra Dinar Köprüsü'ne giderek intihar ettiği ileri sürüldü. Bu iddiayı güçlendirmek amacıyla 24 Ocak 2020 tarihinde geriye dönük tutanak düzenlendi. Suya bir cismin düştüğü izlenimi oluşturuldu ve ailesine, 'baraj gölündedir, cesedi bulunacak' denildi."

"İntihar tezi dosyanın 7. ayında çökmüştü"

Yaklaşık 220 gün boyunca barajda arama çalışmaları yürütüldü. Biz bu sürece itiraz ettik. İtirazımız üzerine dosya Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Büro tarafından hazırlanan kesin raporda, suya düşen herhangi bir nesne olmadığı tespit edildi. İntihar tezi dosyanın 7. ayında çökmüştü. Bu durum, soruşturmanın henüz erken aşamasında intihar tezinin geçersiz olduğunu ortaya koydu. Üst düzey kamu görevlisinin görevde bulunmaya devam etmesi ve bağlantıları nedeniyle soruşturma uzun süre 'hürriyeti tahdit' kapsamında yürütüldü. Ancak son 1,5 yıldır dosya 'kasten öldürme' şüphesiyle ele alındı ve taleplerimizin tamamı kabul edildi.

"Gözaltı sayısının artmasını bekliyoruz"

Bu aşamada soruşturmanın ilk dalgası olarak nitelendirebileceğimiz gözaltı kararları verildi. Bu gözaltıların tutuklamaya yönelik olduğunu değerlendiriyoruz. Şu an dosyada gizlilik kararı bulunduğu için ayrıntılı bilgi veremiyoruz. Dosyadamızda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı etkin bir soruşturma yapmış. Biz de dosyayı tartışmaktan ziyade destek olmak için aile olarak buradayız. Gözaltı sayısının artmasını bekliyoruz. En son aldığımız bilgiye göre gözaltı sayısı 13 artı 1'dir. Üst düzey kamu görevlisinin de bir an önce tutuklanması lazım. Sorgu işlemleri tamamlandıktan sonra daha ayrıntılı açıklamalar yapacağız."

Kaynak: ANKA

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık alev alacak
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
Advertisement
