Gülmez: "Et fiyatlarındaki artış kasapları olumsuz etkiliyor" - Son Dakika
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Gülmez: "Et fiyatlarındaki artış kasapları olumsuz etkiliyor"

04.04.2022 11:59
Gülmez: "Et fiyatlarındaki artış kasapları olumsuz etkiliyor"

Ordu Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, yem fiyatlarındaki artışın et fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi.

Ordu Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, yem fiyatlarındaki artışın et fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi.

Yem fiyatlarına görülen artışın et fiyatlarını olumsuz yönde etkilediğini ve bu durumdan en çok kasapların etkilendiğini söyleyen Gülmez, "Kasaplar olarak en çok biz mağdur olduk. Et verdiğimiz kurumlar ve lokantalara anlık değişen fiyatlarla et vermek zorunda kalıyoruz. Bu durumda bizlerin işlerini olumsuz şekilde etkiliyor. Altın borsası gibi et piyasası oluştu. Herkes bize tepki gösteriyor fakat her alanda zam geliyor. Et bulmakta zorlanıyoruz. Kimse eskisi kadar besicilik yapmıyor. Yem fiyatlarının ilk olarak çıkmasına çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Yem fiyatlarının çok yüksek olması olarak nitelendirebiliriz. Yem fiyatlarında ki artış besicileri çok zorluyor" dedi. - ORDU

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Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gülmez: 'Et fiyatlarındaki artış kasapları olumsuz etkiliyor' - Son Dakika


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