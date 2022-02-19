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Gülşehri Belediyesi su tüketimindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdi - Son Dakika

Gülşehri Belediyesi su tüketimindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

19.02.2022 09:47
Gülşehri Belediyesi su tüketimindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri Belediyesi su faturalarındaki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri Belediyesi su faturalarındaki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Vergi indirimi uygulamasına dair karara yönelik olarak halkın temel ihtiyaç kalemlerinden olan su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini belirten Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü "Belediye olarak su tüketiminde yüzde 7 oranında indirim yaparak vatandaşlarımızın sıkıntısını azda olsa rahatlatmaya çalıştık. Ekonomik anlamda vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Gülşehri Belediyesi olarak her alanda üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Beldemize hayırlı olsun" dedi. - YOZGAT

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Gülşehri, Yozgat, Vergi, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gülşehri Belediyesi su tüketimindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşehri Belediyesi su tüketimindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdi - Son Dakika
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