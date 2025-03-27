Gülüşan Erdemir'in Cenaze Törenine Katılım Yoğundu - Son Dakika
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Yerel

Gülüşan Erdemir'in Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

Gülüşan Erdemir\'in Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

Kırıkkale'de hayatını kaybeden Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in eşi Gülüşan Erdemir'in cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve birçok yetkili katıldı. Merhume, aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

27.03.2025 15:21  Güncelleme: 15:31
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Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, hayatını kaybeden Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in eşi Gülüşan Erdemir'in cenaze törenine katıldı.

Kırıkkale'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Gülüşan Erdemir (64) için Çelebi ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhume, aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın yanı sıra Vali Mehmet Makas, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Adalet Bakan Yardımcısı Can ve Vali Makas, Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'e ve ailesine taziyelerini ileterek başsağlığı diledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gülüşan Erdemir'in Cenaze Törenine Katılım Yoğundu - Son Dakika

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