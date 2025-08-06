Gümüşhane Belediyesi'ne ait hayvan barınağında meydana gelen hayvan ölümlerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, belediyeye ait hayvan barınağında meydana gelen hayvan ölümleriyle ilgili ihmal veya kusur olup olmadığının tespiti amacıyla adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan, basında çıkan haberler üzerine başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika › Yerel › Gümüşhane Belediyesi Hayvan Barınağındaki Ölümlerle İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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