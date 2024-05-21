Gümüşhane'de Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi' kapsamında 24 traktöre reflektör takıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi' kapsamında 24 traktöre reflektör takıldı

Gümüşhane\'de Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından \'Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi\' kapsamında 24 traktöre reflektör takıldı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi' kapsamında Köse ilçesinde 24 traktöre reflektör takarak görünürlüğün arttırılmasını sağladı. Ayrıca traktör sürücülerine güvenli kullanım ile ilgili bilgiler verildi ve hediye dağıtıldı.

21.05.2024 15:50
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Gümüşhane'de Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi' kapsamında 24 traktöre reflektör takıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarma ekipleri Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi' kapsamında Köse ilçesinde reflektör çalışmalarında bulundu. Proje kapsamında ilçede bulunan 24 traktör römorkuna kanun gereği kullanımı zorunlu olan ve görünürlüğünün arttırılması için kullanılan üçgen reflektör takıldı. Ekipler tarafından çiftçilere traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımı ile ilgili bilgiler verilirken, tepe lambası ve 'ROPS' demiri kullanımının da öneminden bahsedildi.

Programın sonunda traktör sürücülerine üçgen reflektör, anahtarlık ve kalem dağıtıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi' kapsamında 24 traktöre reflektör takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi' kapsamında 24 traktöre reflektör takıldı - Son Dakika
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