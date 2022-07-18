Gümüşhane'de 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

18.07.2022 17:03
Gümüşhane'de 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Gümüşhane'de 2022 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de 2022 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Taşbilek Jandarma önünde Harşit Çayı üzerine yol kotundan yüksek yapılan köprünün kış ayından önce tamamlanmasını isterken, Kürtün ve Zigana yolundaki kaya düşmelerinin de çözüme kavuşturulması gerekliliğini yineledi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda 2022 yılında yapılacak yatırımlar yerel ve bölgesel kalkınma bakımından masaya yatırıldı, kurumların koordinasyonunu gerektiren konular görüşüldü. Toplantıda yaptığı konuşmada 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle Gümüşhane'de toplam proje tutarı 14 milyar 535 milyon TL olan 211 proje bulunduğunu kaydeden Vali Taşbilek, kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 312,3 milyon TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri sunum eşliğinde hem çalışmaları hem de koordinasyon gerektiren konularla ilgili bilgi aktardı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, kent merkezine içme suyu sağlayacak olan Bahçecik barajındaki su seviyesi ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

"Kürtün'de taşların döküldüğü alanlar büyük tehlikeler yaratıyor"

Kürtün'de meydana gelen kaya düşmelerinin çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Diğer işlerle ilgili çalışmalar devam ediyor, Zigana Tüneli'miz ilimiz için çok önemli. Yıl sonu itibari ile bölge müdür yardımcımız trafiğe açılacağını ifade etti. Diğer huşular noktasında da kurumlarımızın iş birliği içerisinde hep beraber inşallah güzel şeyler olacaktır. Bu sene çok hızlı çalışmanızı istiyoruz, özellikle yatırımcı kuruluşlar açısından. Burası kış memleketi ne kadar hızlı hareket edebilirsek arkasını getirmiş oluruz. Ciddi yatırımlar söz konusu, bunları tamamladığımız zaman ilimizde ekonomik ve sosyal yönden de rahatlamalar gerçekleşecek. Bir de Karayollarımızdan az önce bahsettiğimiz Kürtün bölgesinde taşların döküldüğü alanlar büyük tehlikeler yaratıyor. İnsanları rahata kavuşturmamız lazım." diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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