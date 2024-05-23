Gümüşhane'de Anaokulu Öğrencileri Jandarma Teşkilatını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Gümüşhane'de Anaokulu Öğrencileri Jandarma Teşkilatını Ziyaret Etti

Gümüşhane\'de Anaokulu Öğrencileri Jandarma Teşkilatını Ziyaret Etti

Gümüşhane'de Yıldız Eskicioğlu Anaokulu'nda eğitim gören minikler, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek jandarma teşkilatının görevleri hakkında bilgiler aldı. Ziyaret kapsamında öğrenciler jandarma binasını gezdi, araçları inceledi ve trafik eğitimi aldı. Ayrıca dedektör köpeklerin gösterisiyle eğlenceli dakikalar geçirdiler ve hediyelerle uğurlandılar.

23.05.2024 14:48
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GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane'de Yıldız Eskicioğlu Anaokulu'nda eğitim gören minikler, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek jandarma teşkilatının görevleri hakkında bilgiler aldı.

Yıldız Eskicioğlu Anaokulu öğrencisi 30 çocuk öğretmenleri eşliğinde Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral tarafından kapıda karşılanan minik öğrenciler, jandarma teşkilatının işleyişi ve görevleri hakkında bilgi edindiler. Anaokulu öğrencileri ziyaret kapsamında İl Jandarma Komutanlığı binasını gezerken, jandarma tarafından kullanılan araçları da yakından inceleme fırsatı buldular.

Etkinlikte jandarma yeleği giydirilen ve kep takılan öğrenciler trafik eğitimi de alırken, dedektör köpeklerin gösterisiyle eğlenceli dakikalar geçirdi. Ziyaretin sonunda anaokulu öğrencilerine boyama kitabı, defter, düdük ve çeşitli hediyeler verildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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