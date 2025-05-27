Gümüşhane'de Ayılardan Sonra Yılan Tedirginliği: 2 Metrelik Yılan Yakalandı

Gümüşhane'de ayılardan sonra yılanlar da şehir merkezine indi, 2 metrelik yılan yakalandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de vatandaşları tedirgin eden ve şehir merkezine kadar geçtiğimiz günlerde inen ayılardan sonra bu kez de boyu yaklaşık 2 metre olan bir yılan şehir merkezinde yakalandı.

Kent merkezindeki Karşıyaka Mahallesinde bugün sabah saatlerinde vatandaşların bir aracın tekerleğinden asılı vaziyette yılan görerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesinin ardından Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti. İtfaiye personelleri ellerindeki yılan tutma aparatlarıyla yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından yakaladıkları yılanı bir torbaya koyarak kent merkezine uzak bir noktada doğal yaşam alanına bıraktı.