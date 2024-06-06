Gümüşhane'de Halk Eğitimi Merkezi'nden Yılsonu Sergisi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Halk Eğitimi Merkezi'nden Yılsonu Sergisi

Gümüşhane'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yılsonu sergisi açıldı. Sergide el emeği, göz nuru eserler sergilendi. Vali, Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen açılışta, kursiyerlerin başarıları da belgelendi.

06.06.2024 13:56
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Gümüşhane'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde bir yıllık çabanın sonucu hazırlanan el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı yılsonu sergisinin açılışı yapıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen serginin açılışı Vali Alper Tanrısever, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Coşkun Okur, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral tarafından yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Coşkun Okur 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Halk Eğitim Merkezi tarafından Okuma Yazma ve Genel ve Mesleki kurslar olmak üzere toplam 195 kurs açıldığını bu kurslara ise bin 324 erkek, 2 bin 651 kadın kursiyerin katıldığını belirterek, toplamda 3 bin 975 kursiyerin katıldığı programlardan da bin 935 kursiyerin başarılı olarak belge aldıklarını söyledi.

Halk oyunları ekibinin gösterilerini sergilemesinin ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever kadınların el emeği ürünlerine büyük ilgi göstererek, detaylı şekilde inceledi.

Serginin sonunda Gümüşhaneli kadınların el emeklerini hem tanıtmak hem de gelire dönüştürmek için sosyal medya platformu kurulması için çalışma başlatacaklarını aktaran Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, "Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kursiyerlerin ürettikleri ürünleri gördük. Hepsi birbirinden güzel, olağanüstü güzellikte, hepsi birer sanat eseri. Bunu hem Gümüşhane'nin geneline hem de Türkiye geneline tanıtmak, kültürümüzü yansıtmak ve hem de bunu üreten kadınlarımız nasıl gelir elde eder düşüncesiyle tüm ilçelerimizin de içinde bulunduğu bir sosyal medya platformu kurmayı planlıyoruz. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde üretilen tüm ürünlerin kategorize edilerek tüm Türkiye ve hatta yurtdışına bu ürünlerin satışının olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımız çok üretkenler, adeta birer sanatçı gibiler ama bu işten yeteri kadar gelir elde edemiyorlar, bunu geniş kitlelere yaymamız lazım. Gümüşhaneli kadınların maharetlerini ve hamaratlıklarını herkese duyurmamız lazım bu amaçla bir çalışma başlatacağız" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Halk Eğitimi Merkezi'nden Yılsonu Sergisi - Son Dakika

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