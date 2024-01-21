Gümüşhane\'de Harşit Çayı\'nda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler kediyi kurtardıktan sonra selfie çekilmeyi de unutmadı.

Gümüşhane Oltanbey Mahallesi'nde mahalle muhtarı Emir Osman Yılmaz, Harşit Çayı'ndan gelen sesler üzerine, çayı kontrol ettiğinde yavru bir kedinin suyun içerisinde mahsur kaldığını gördü. Yılmaz, soğuk havada donmak üzere olan kediyi kurtarması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenle Harşit Çayı'na inerek yavru kediyi kurtardı. Soğuktan etkilenen yavru kediyi otomobiliyle bir süre gezdiren ve ısınmasını sağlayan muhtar Yılmaz, daha sonra kediyi besleyerek sokağa geri bıraktı. Kurtarma operasyonundan geriye de yavru kediyle itfaiye ekiplerinin selfiesi kaldı. - GÜMÜŞHANE