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Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Gümüşhane Oltanbey Mahallesi'nde Harşit Çayı'nda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında itfaiye ekipleri, yavru kediyle birlikte selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

Gümüşhane\'de Harşit Çayı\'nda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
21.01.2024 - 13:41,  Güncelleme: 13:45
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Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler kediyi kurtardıktan sonra selfie çekilmeyi de unutmadı.

Gümüşhane Oltanbey Mahallesi'nde mahalle muhtarı Emir Osman Yılmaz, Harşit Çayı'ndan gelen sesler üzerine, çayı kontrol ettiğinde yavru bir kedinin suyun içerisinde mahsur kaldığını gördü. Yılmaz, soğuk havada donmak üzere olan kediyi kurtarması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenle Harşit Çayı'na inerek yavru kediyi kurtardı. Soğuktan etkilenen yavru kediyi otomobiliyle bir süre gezdiren ve ısınmasını sağlayan muhtar Yılmaz, daha sonra kediyi besleyerek sokağa geri bıraktı. Kurtarma operasyonundan geriye de yavru kediyle itfaiye ekiplerinin selfiesi kaldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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