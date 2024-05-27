Gümüşhane\'de İsrail\'in Filistinlilere yönelik saldırısı kınandı

İsrail'in Refah'ta Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırı Gümüşhane'de yürüyüş ve ardından gerçekleştirilen basın açıklamasıyla kınandı.
Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlerin katıldığı yürüyüş Gümüşhane Üniversitesi'nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi önünden başladı. Yürüyüş güzergahı boyunca Filistin bayrağı taşıyarak sloganlar atan kalabalık Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesisleri önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterildi.
Basın açıklamasının ardından edilen duaların ardından grup dağıldı. - GÜMÜŞHANE
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