Gümüşhane\'de Öğrenci Ulaşım Sorunu İçin İş Birliği

Gümüşhane'de "Dayı Rektörüm" haber ve paylaşımlarının ardından belediye ve üniversite ulaşımın kolaylaştırılması için istişarede bulundu. Ulaşımla ilgili bu görüşme ilk meclis toplantısında gündeme getirilecek.

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencileri, yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çekerken Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız'ın arabasına binen ve 'Dayı' diye hitap ettikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile yurtlarına giden öğrencilerin o anları gündem olmuştu. Öğrencilerin Rektör Oktay Yıldız ile sohbetleri esnasında ulaşım ücretleri ile ilgili şikayetlerinin de gündeme gelmesinin ardından Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız bir araya geldi. Gümüşhane Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete Gümüşhane Üniversitesi Rektörlük Basın Danışmanı Prof. Dr. Gülsüm Çalışır ile birlikte otostop çeken öğrenciler Kadir Can Karakoç ve Muharrem Akça da katıldı. Görüşmede dolmuş seferlerinin arttırılması, fiyat düzenlemeleri ve özel dolmuşlarla ilgili çözüm önerileri görüşüldü.

Görüşmenin ardından Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'e sorunun çözümüyle ilgili samimi yaklaşımından dolayı teşekkür eden Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, "Üniversite öğrencilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak, eğitimlerine kesintisiz devam edebilmelerini sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Bu bağlamda Gümüşhane Belediye Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz bu verimli görüşmede ulaşım sorununa dair ortak irade sergilemesinden büyük memnuniyet duyduk. Belediye ile üniversite arasında kurulan bu güçlü iş birliğinin öğrencilerimizin refahına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'de istişarelerin ardından ulaşımla ilgili konuların ilk meclis toplantısında gündeme getirileceğini ifade etti. - GÜMÜŞHANE