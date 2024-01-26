 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gümüşhane'de Yeraltı Suları Evleri Bastı: Mağduriyet Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'de Yeraltı Suları Evleri Bastı: Mağduriyet Devam Ediyor

Gümüşhane'de yaşayan Yılmazer ailesi, hastane inşaatında yapılan zemin çalışmaları neticesinde yeraltı su kaynaklarının yönünün değişerek kendi evlerine yöneldiğini ve bu nedenle mağdur olduklarını söyleyerek yetkililerden çözüm istedi.

Gümüşhane\'de Yeraltı Suları Evleri Bastı: Mağduriyet Devam Ediyor
26.01.2024 - 09:16,  Güncelleme: 09:20
Abone Ol

Gümüşhane'de yaşayan Yılmazer ailesi, hastane inşaatında yapılan zemin çalışmaları neticesinde yeraltı su kaynaklarının yönünün değişerek kendi evlerine yöneldiğini ve bu nedenle mağdur olduklarını söyleyerek yetkililerden çözüm istedi.

Kentte, Eskibağlar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Yılmazer ve ailesi, 10 yıldır evlerini basan yeraltı kaynak suları nedeniyle mağduriyet yaşıyor. 10 yıl önce başlayan hastane inşaatı ve alternatif yolun açılması nedeniyle yeraltı kaynak sularının yönünün değiştiğini ifade eden Yunus Yılmazer, bu sebeple evlerini sürekli su bastığını söyleyerek yetkililerden çözüm istedi. 93 yaşındaki babaannesi Safiyet Tanguroğlu'nun da evini su bastığını ve duvarlarının yıkıldığını aktaran Yılmazer ailecek tedirginlik içerisinde yaşadıklarını söyledi.

"Gece yatarken sabah acaba neyle karışılacağız diyerek uyuyoruz"

Yapılan çalışmalardan önce evlerinde hiçbir sorun yaşanmadığını dile getiren Yunus Yılmazer (43), "Yeni hastanenin yapımı sırasında yapılan çalışmalardan sonra hastanenin altındaki yeraltı kaynak suları yön değiştirdi. Bu kaynak suları daha önceden başka bir noktaya doğru akıyordu. Şimdi bizim evimize doğru akmaya başladılar. Geçen sene o akan sulardan dolayı benim evimi su bastı. Şu an hala evimin içine sular akıyor. Yeni yaptırdığımız mutfak dolapları hep su çekti, yakında patladı patlayacak. Bunla beraber kullanılan alternatif yol üzerinde bariyer yok. Kar yağışı nedeniyle buzlanma oluyor. Oradan kayacak bir tane araba benim evimin önüne düşecek. Benim çoluğum çocuğum bahçede oynuyor ve bu mahallede yaşayan bir sürü insan var. 93 yaşında bir babaannemiz var. Bu sular nedeniyle evini komple su bastı. Biz her sene orayı düzeltip sıva yapıyoruz ama yaza doğru komple su basıyor yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Mecburen temizliyoruz, mutfağımı yaklaşık 15 santimetre su bastı geçen sene. Odamı su bastı, döşemelerim çürüdü, çok yüksek bir maliyetle yenilemek zorunda kaldı. Evimin arkasında 10 metrelik bir yer var, burası boşaltılıp şu anki toprak seviyesine inerse benim sorunum çözülür. Bu konuda belediyemizden ve idari amirlerimizden çözüm bekliyoruz. Gece yatarken sabah acaba neyle karışılacağız diyerek uyuyoruz" dedi.

Evinde sürekli maddi hasar meydana geldiğini söyleyen 93 yaşındaki Safiye Tanguroğlu ise "İki üç kere sıvadık, yine makinenin arkası çöktü. Dışardan ve içerden hep yıkıldı. Ne halım kalıyor, ne kilimim kalıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu, bu dağdan su çıkıyordu başka bir yöne gidiyordu" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gümüşhane, Çevre, Hastane, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Yeraltı Suları Evleri Bastı: Mağduriyet Devam Ediyor - Son Dakika


12:47
Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı
12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor

Son Dakika
12:47 Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 13:03:11. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Yeraltı Suları Evleri Bastı: Mağduriyet Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement