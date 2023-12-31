 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, yeni yıl ziyaretleri kapsamında kurumları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, yeni yıl ziyaretleri kapsamında kurumları ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, yeni yıl ziyaretleri kapsamında 24 saat esasıyla vatandaşlara hizmet veren kurumları ziyaret etti. Vali Tanrısever, İkisu Jandarma Uygulama Noktası, Gümüşhane Devlet Hastanesi ve Akçakale Emniyet Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı, hastaları ziyaret etti ve görev yapan personellere teşekkür etti. Ayrıca yeni yılın Gümüşhane'ye ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, yeni yıl ziyaretleri kapsamında kurumları ziyaret etti
31.12.2023 - 19:50,
Abone Ol

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, yeni yıl ziyaretleri kapsamında 24 saat esasıyla vatandaşlara hizmet veren kurumları ziyaret etti.

İlk olarak İkisu Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Tanrısever, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet ederek doğal enerji kaynağı pestil ve köme hediye eden Vali Tanrısever, emniyet kemeri ve diğer kurallar hakkında sürücülere uyarılarda bulundu.

Daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesini ziyaret eden Vali Tanrısever, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici ve hastane yöneticileriyle birlikte acil serviste tedavi gören hastaları ziyaret ederek hem yeni yılını kutladı hem geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada bir annenin kızı için tekerlekli sandalye talebinin hemen yerine getirilmesi için talimat veren Vali Tanrısever, hastanede tedavi gören Şehit Polis Memuru Serdar Oğur'un annesi Azem Oğur'u ziyaret ederek doktorlarından durumu hakkında bilgi aldı.

Son ziyaretini Akçakale Emniyet Uygulama noktasını ziyaret eden Vali Tanrısever, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert ve diğer yetkililerden bilgiler aldı. Hem Jandarma hem de Emniyet uygulama noktasında denetleme defterlerini imzalayan Vali Tanrısever, 24 saat esasıyla vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yapan Jandarma ve Emniyet görevlilerine teşekkür etti.

Acı ve tatlı hatıralarıyla 2023 yılını geride bıraktıklarını kaydeden Vali Tanrısever, yeni yılın Gümüşhane'ye, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni etti. 2024 yılının iyi bir şekilde geçmesi için zaman, enerji ve potansiyelin en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Vali Tanrısever, "İlimizin turizmde, sporda, sağlıkta, eğitimde, sosyal ve kültürel alanda hedeflediğimiz seviyelere ulaşılabilmiş ve daha yaşanılabilir bir şehir olması, bu şehirde yaşayan herkesin ortak katkısıyla mümkün olacaktır. Bizlere düşen bu amaç doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize kenetlenerek ilimiz ve ülkemiz için azimle çalışmaktır. Geçmişten günümüze kadar tüm sorunları inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimiz, bundan sonra da tarihsel ve kültürel birikimine sahip çıkarak, tüm gücü ve güveniyle mutlu yarınlara ulaşacaktır. Bu duygularla, 2024 yılının, ülkemize ve tüm Gümüşhaneli hemşerilerimize iyilikler, güzellikler getirmesini temenni eder, yeni yılınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileklerim" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gümüşhane, Jandarma, Albay, Güvenlik, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, yeni yıl ziyaretleri kapsamında kurumları ziyaret etti - Son Dakika


19:41
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Fenerbahçe'den Süper Kupa finali açıklaması Fenerbahçe'den Süper Kupa finali açıklaması
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son Dakika
19:41 Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Fenerbahçe'den Süper Kupa finali açıklaması
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 20:42:30. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, yeni yıl ziyaretleri kapsamında kurumları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement