Gümüşhane yerel haberleri: Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Gümüşhane yerel haberleri: Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

13.10.2022 12:34
Gümüşhane yerel haberleri: Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Gümüşhane yerel haberi... Gümüşhane'de Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya başkanlığında Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya başkanlığında Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya ile birlikte ilgili kurum yöneticileri ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı. Toplantıda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan kurumların 2022 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.

Gümüşhane'nin diğer illere göre aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet noktasında daha iyi bir yerde olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımız ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunduğu resmi bir uygulama olan KADES uygulamasını daha da yaygınlaştırarak, ilimizin farklı noktalarında tanıtarak, uygulamayı kullanan vatandaşlarımızın sayısını artıracağız. dedi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane yerel haberleri: Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

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