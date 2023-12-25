Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı\'nın cenazesi Trabzon\'a getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesi, memleketi Gümüşhane'ye götürülmek üzere uçakla Trabzon'a getirildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı, askeri uçakla Trabzon'a getirildi. Trabzon Havalimanı'nda yapılan törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, şehidin eşi Seda Yazıcı, kardeşleri, ailesi, askeri ve mülki erkan katıldı. Şehit Yazıcı'nın naaşı tören alanından geçerken eşi Seda Yazıcı ve kardeşleri gözyaşı döktü. Şehide ait eşyaların da beraberinde getirildiği öğrenilirken, şehidin cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konularak memleketi Gümüşhane'ye gönderildi. - TRABZON