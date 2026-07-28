Gümüşlük Forumu eylemde: “Kıyılar halkındır"

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Gümüşlük Forumu üyeleri, sahil ve kıyılara ilişkin halkın ortak kullanım hakkını savunmak için, "Artık yasaların uygulanmasını istiyoruz" sloganıyla Gümüşlük Halk Plajı'nda eylem yaptı.

Eylemde kıyıların işletmelerin değil, halkın olduğu hatırlatıldı. Forum üyeleri tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anayasa'nın 43. maddesi açıktır. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır; deniz, göl ve akarsu kıyılarından yararlanmada kamu yararı gözetilir. 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 5. maddesi gereğince kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak kullanımına açıktır, hiçbir kişi veya işletmenin özel mülkiyetine konu edilemez.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun emsal kararı ise, işletmenin müşterisi olmayan kişilerin kıyıdan zorla çıkarılmasının kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit kapsamında suç oluşturabileceğini açıkça ortaya koymaktadır."

"ARTIK YASALARIN UYGULANMASINI İSTİYORUZ"

"Artık yasaların uygulanmasını istiyoruz" denilen açıklamada, başta Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi olmak üzere tüm yetkili kurumlar Anayasa'yı, Kıyı Kanunu'nu ve Yargıtay'ın emsal kararını gecikmeksizin uygulamaya davet edildi.