Gündüz Elektrikçi, Akşam Sokak Sanatçısı - Son Dakika
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Gündüz Elektrikçi, Akşam Sokak Sanatçısı

Gündüz Elektrikçi, Akşam Sokak Sanatçısı
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Ahmet Aziz Reyhan, elektrikçilik yaparken akşamları sahilde gitar çalarak sokak sanatçılığı yapıyor.

Hatay'da elektrikçilik yapan 26 yaşındaki Ahmet Aziz Reyhan, mesaiden sonra geriye kalan vaktinde akşamları sahilde gitar çalarak sokak sanatçılığı yapıyor. Anne ve babasının düğün kasetinde dinlediği Murat Göğebakan'ın "Ay Yüzlüm" şarkısından etkilenerek müziğe başlayan Reyhan, gündüz elinden düşürmediği pense ve tornavidayı akşam gitarla değiştirerek vatandaşlara müzik dinletisi sunuyor.

Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Aziz Reyhan, Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yenilenebilir Enerji Kaynakları Programı'ndan mezun olduktan sonra elektrik sektöründe çalışmaya başladı. Bir süre farklı firmalarda görev yapan Reyhan, daha sonra kendi işini kurarak elektrik tesisatı ve dekorasyon alanında hizmet vermeye başladı. Çocukluk yıllarında anne ve babasının düğün kasetinde dinlediği Murat Göğebakan'ın "Ay Yüzlüm" şarkısından etkilenerek gitar çalmaya ilgi duyan Reyhan, ilk harçlığıyla aldığı gitarla kendini geliştirdi. Yaklaşık 1 buçuk yıldır gündüz elektrik işleriyle uğraşan Reyhan, akşamları ise gitarıyla sokaklarda şarkılar söylüyor.

"Gündüz elimde pense ve tornavida, akşam aynı ellerle gitar çalıyorum"

Gündüzleri elektrik işleriyle uğraşırken geceleri gitar çalıp şarkı söyleyen Ahmet Aziz Reyhan, "İlk müzikle tanışma zamanım annemle, babamın düğün kasetiyle başladı. Kasette çalan Murat Göğebakan'ın Ay yüzlüm şarkısı vardı. Gündüzleri kendi mesleğim olan elektrik işini icra ediyorum. Ben Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi Elektrik ön lisans programında yinelenebilir enerji kaynakları mezunuyum. Gündüzleri proje çiziyorum. O projeleri kendim uyarlıyorum. Dekorasyon veya elektrik olsun yapıyorum" dedi.

"Gündüzleri elimde pense, tornavida, elektrik bandı varken akşam gelip aynı ellerle gitar çalarım"

Anne ve babasının düğününde çalan şarkıdan etkilenerek müziğe başladığını anlatan Reyhan, gündüzleri elinde pense ve tornavida varken geceleri elinde gitar olduğunu belirterek, "İlk gitarımı ilk harçlığımla toplayıp aldım. Onun üstüne eklemeler yaptım. Her geçen yıl biraz daha geliştirmeye çalıştım ve kendim profesyonel bir eğitim almadım. Bir gün alacağım. Genel olarak müzik hayatıma tamamen annemle, babamın düğün kasetindeki son müzikle başladı. Gündüzleri işte, geceleri sokakta müzik olarak yaklaşık 1 buçuk yıldır devam ediyor. Ben genel olarak da burada oluyorum. Tam olarak geçim kaynağım müzik değil, asıl mesleğim olan elektrik işleri oldu. Onu seviyorum ama müzikte benim deşarj olduğum yer hobi olarak yaptığım bir iş. Profesyonel olarak mekanlar da çalmıyorum. Gündüzleri elimde pense, tornavida, elektrik bandı varken akşam gelip aynı ellerle gitar çalarım. Solistliğimi de kendim yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Müzik, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gündüz Elektrikçi, Akşam Sokak Sanatçısı - Son Dakika

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