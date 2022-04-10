Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu

10.04.2022 12:09
Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Cumhuriyet Bulvarı, havaların ısınmasıyla birlikte en yoğun günlerini yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Cumhuriyet Bulvarı, havaların ısınmasıyla birlikte en yoğun günlerini yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden biri olan Cumhuriyet Bulvarı, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Güneşli günü fırsat bilen vatandaşlar, Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu. Yetişkinler bulvar boyunca yürüyüp güneşin tadını çıkarken, zaman zaman şehir mobilyalarında dinlendi. Cumhuriyet Bulvarı'nın keyfini en çok çıkaranlar ise çocuklar oldu. Ulugazi İlkokulu önünde bulunan oyun parkında keyifli vakit geçiren çocuklar, yeni oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Yapay tepeye tırmanarak kaydıraktan kayan, trambolinde zıplayan çocuklar aynı zamanda salıncakta sallandı. - KOCAELİ

Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu
Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu
Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu

YORUMLAR
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, oyunlar, Güneşli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika


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