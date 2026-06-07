Günevi Köyü'nde Halk Şenliği coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Günevi Köyü'nde Halk Şenliği coşkusu

07.06.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta Günevi Köyü Halk Şenliği'nde ozanlar sahne aldı, birlik mesajları verildi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat'ta bu yıl 6'ncısı düzenlenen Günevi Köyü Halk Şenliği'nde Türkiye'nin duayen ozanları sahne aldı, semahların dönüldüğü etkinlikte birlik beraberlik mesajları verildi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Günevi Köyü Halk Şenliği'ne, köy halkının yanı sıra çevre beldelerden yüzlerce davetli katıldı. Türkiye'nin duayen ozanlarının sahne aldığı, semahların dönüldüğü etkinlikte hem birlik beraberlik mesajları verildi hem de tarım ve kadın hakları gibi toplumsal sorunlar dile getirildi.

Usta halk ozanları Cengiz Özkan, Muharrem Temiz ve Ali Asker'in türkü ve deyişleriyle renk kattığı şenlikte, semah gösterileri ve çeşitli etkinlikler sergilenerek, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Günevi Köyü Muhtarı Önder Konuk, "6 senedir bu şenlikleri, insanların yan yana gelebilmesi ve bir arada olabilmesi için tertip ediyoruz. Sizler de gelerek bizleri onurlandırdınız. Şenlik alanlarında her zaman anlayışlı olalım kavgaya, dövüşe, silaha yer vermeyelim. Gülelim, eğlenelim" ifadelerini kullandı.

"SON YAPILAN YARGI OPERASYONLARI ASLINDA SADECE CHP'YE YAPILMADI"

Şenlikte davetliler arasında yer alan Sol Parti Genel Merkez Sözcüsü İlknur Başer, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak, şunları söyledi:

"Son yapılan yargı operasyonları aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmadı; halkın seçme ve seçilme hakkına, halk egemenliğine karşı yapıldı. Bizler bu ülkenin üreten, insanca yaşamak isteyen insanları olarak halk egemenliğinin elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız."

"ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE YOLCULUĞUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz de yaptığı konuşmasında, Özgür Özel'e destek mesajını ileterek, "Bizler siyaset yaptığımız sürece bu köylere gelip halkımızın dertleriyle dertlendik, sevinçlerine ortak olduk. Gönül isterdi ki bugün burada daha güzel şeyleri konuşalım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde partimizin başına bir mutlak butlan davası geldi. Bunu yapan AK Parti iktidarı şunu bilsin ki; hiçbir baskı bizleri yıldıramayacaktır. 'Elmanın kurdu içerideyse çare biraz zor olur' derler ama bu sefer çare kolay olacak. Çünkü çare sizlersiniz, çare halktır, kadınlarımızdır, genç kardeşlerimizdir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Günevi Köyü Halk Şenliği, konuşmaların ardından sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde devam etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Etkinlik, Kültür, Tokat, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Günevi Köyü'nde Halk Şenliği coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

17:57
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
17:33
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
17:00
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
16:58
Oy verme işlemi tamamlandı Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 18:07:10. #7.13#
SON DAKİKA: Günevi Köyü'nde Halk Şenliği coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.