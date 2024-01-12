Güney Afrika, İsrail\'e soykırım davasını açtı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze'deki katliamlar nedeniyle İsrail'e açtığı soykırım davasının ikinci günündeki duruşma, İsrail'in sözlü savunmasıyla başladı.

Hollanda'nın Lahey kentinde Birleşmiş Milletler'in (BM) en üst mahkemesi Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen davanın ikinci gününde savunma makamı adına açılış konuşmasını İsrail Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Tal Becker yaptı. İsrail aleyhindeki iddiaların Gazze'deki gerçekliği yansıtmaktan uzak olduğunu ileri süren Becker, Gazze'deki operasyonlarında kanunlar çerçevesinde hareket ettikleri iddiasında bulundu.

Soykırım Sözleşmesi'ni uluslararası toplumun "Yahudi halkına Holokost'un bir daha asla tekrarlanmayacağı şeklinde verdiği bir söz" olarak tanımlayan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı bu davanın sözleşmenin özüne ihanet olduğunu öne süren Becker, "davanın İsrail'in kendini meşru bir şekilde savunma hakkını hedef aldığını" iddia etti ve başvurunun reddini talep etti.

Dava dün görülmeye başladı

Davada dün görülen duruşmada Güney Afrika Cumhuriyeti heyeti, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 10 bini çocuk 23 bini aşkın kişinin öldüğü ve 59 bini aşkın kişinin yaralandığı İsrail saldırılarının soykırım teşkil ettiğini ortaya koyarak, gerekçe ve delillerini mahkemeye sunmuştu. Güney Afrika tarafını temsil eden heyet, mahkemeden ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırılarının acilen durdurulması için olağanüstü tedbirlere başvurulması kararı alınmasını talep etmişti. İsrail tarafı ise iddiaları reddetmişti.

Dijital Platform kurulmuştu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı tarafından İsrail'in işlediği savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırıma ilişkin kanıtların toplanması amacıyla dijital bir platform kurulmuştu. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, herkesin söz konusu platforma video ve görüntü de dahil olmak üzere UCM tarafından kullanılabilecek bilgileri yükleyebileceği belirtilerek, "UCM'nin yetki alanına giren ve yukarıda sıralanan suçların mağduru ya da tanığı olmanız gerekmiyor. Kimliği belirlenebilir bir gönderici olduğu sürece bilgiler toplu olarak ya da bir kuruluş aracılığıyla da gönderilebilir" denilmişti. Söz konusu başvurular www.justiceforall.org/icc-submissions/ adresinden yapılabiliyor. - LAHEY