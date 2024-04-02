Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Hava Tatbikatı Gerçekleştirdi

Yerel

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Kore yarımadası yakınlarında nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarının da yer aldığı ortak hava tatbikatı gerçekleştirdiği açıklandı.

Kuzey Kore'nin bugün gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin ardından Güney Kore, ABD ve Japonya'dan Pyongyang'a misilleme geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak hava tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Jeju Adası'nın güneydoğusundaki sular üzerinde yapılan

tatbikatta 3 ülkeye ait savaş jetlerinin yanı sıra nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarının da yer aldığı aktarıldı. Açıklamada, "Tatbikat, Kuzey Kore'nin artan nükleer silah ve füze tehditlerini caydırmak ve ülkelerin askeri müdahale kabiliyetlerini arttırmak amacıyla düzenlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatın, bu yıl 3 ülke arasında düzenlenen ilk ortak tatbikat olduğu belirtildi.

Kuzey Kore balistik füze fırlatmıştı

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saatle 06: 52 sıralarında Japon Denizi istikametine balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Yaklaşık 100 kilometre irtifaya ulaşarak 650 kilometre mesafe kat eden füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedilirken, bölgede seyreden uçak ve gemilerde hasar tespit edilmediği ifade edilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Kuzey Kore'nin son füze denemesini doğrularken, orta menzilli olduğu belirtilen füzenin Pyongyang yakınlarından ateşlendiği kaydedilmişti. - SEUL