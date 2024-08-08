Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölü Sayısı 18'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Güney Kore\'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölü Sayısı 18\'e Yükseldi

Güney Kore'de yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı. Sağlık kuruluşlarına başvuran binlerce kişiden 4'ü daha sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca, çiftlik hayvanları ve balıklar da aşırı sıcaklar nedeniyle telef oldu. Meteoroloji İdaresi, halkı sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

08.08.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Güney Kore'de yazın başından bu yana etki gösteren aşırı sıcakların bilançosu ağırlaşıyor. Güney Kore İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 20 Mayıs'tan tarihinden bu yana sıcak çarpması nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran bin 907 kişiden 4'ünün daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 18'e yükseldi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle 393 bini kanatlı olmak üzere yaklaşık 420 bin çiftlik hayvanı ile farklı çiftliklerdeki 430 bin balık telef oldu.

Aşırı sıcak uyarısı yapıldı

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, sıcaklık değerlerinin ülke genelinde bir süre daha 35 santigrat derece ve üzerinde seyredeceği belirtilirken, saat 14.00 ile 17.00 arasında açık hava aktivitelerinden kaçınma çağrısı yapıldı. Yetkililer, sıcak çarpmasına karşı tedbir alma uyarısında bulundu. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Kore, seul, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölü Sayısı 18'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:21 İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam
13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
12:55 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e savaş açtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
12:46 MSB’den Rusya ile Suriye’nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz MSB'den Rusya ile Suriye'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:35:54. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölü Sayısı 18'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement