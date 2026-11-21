Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, bu hafta yapılan üniversite giriş sınavında kopya çekenleri ihbar edenlere vaka başına 100 milyon won (yaklaşık 3.7 milyon lira) ödül verileceğini açıkladı.

Güney Kore hükümeti, geçtiğimiz perşembe günü yapılan Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı'nın (CSAT/ Suneung) ardından muhtemel kopya vakalarını tespit etmek için harekete geçti. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite giriş sınavında kopya çekenleri ihbar edenlere vaka başına 100 milyon won (yaklaşık 3.7 milyon lira) ödül verileceğini duyurdu. Tek seferde birden fazla vakanın ihbar edilmesi halinde toplam ödül tutarının 100 milyon wonu aşabileceğini kaydeden Lee, kendi kopya eylemini itiraf eden ve suç ortaklarını bildiren kişilerin cezalarında indirime gidileceğini ve vaat edilen ödülün tamamının kendilerine ödeneceğini aktardı.

"Sınav hırsızlarının peşine düşeceğiz"

Sınavda kopya çekmenin kamu yolsuzluğu kadar ciddi bir suç olduğunu vurgulayan Lee, "Yüz binlerce adayın ömür boyu süren emeğini çalan sınav hırsızlığının peşine kararlılıkla düşeceğiz ve bu suçu en ağır şekilde cezalandıracağız" dedi.

Üniversite sınavı kopya endişelerinin gölgesinde yapılmıştı

Güney Kore'de bu yıl yapılan mali müşavirlik sınavının birincisi yapay zeka ve dijital cihazlar yardımıyla kopya çektiğini itiraf etmişti. Hukuk Eğitimi Uygunluk Sınavı'nda (LEET) tam puan alan bir kişinin de yapay zeka kullanarak kopya çektiği iddia edilirken, söz konusu şahıs kopya çekmediğini kanıtlamak üzere katılacağı canlı yayına gitmemesinin ardından Seul'deki bir otelde ölü bulunmuştu. Gelişmelerin ardından kopya endişelerinin gölgesinde düzenlenen Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilmişti.