Güney Kore Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Haklar Komisyonu (ACRC), geçtiğimiz hafta yapılan üniversite giriş sınavında kopya çekenleri ihbar edenlere verilecek ödülün üst limitinin 500 milyon won (yaklaşık 18.8 milyon lira) olarak belirlendiğini açıkladı.

Güney Kore hükümeti, Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı'nın (CSAT/ Suneung) ardından muhtemel kopya vakalarını tespit etmek üzere başlattığı kampanyaya hız kazandırdı. Güney Kore Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Haklar Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, kopya çekenleri ihbar edenlere verilecek ödülün üst limitinin 500 milyon won olarak belirlendiği bildirildi. İhbar başına en az 100 milyon won ödeneceği ve kopya çektiğini itiraf edenlerle suç ortaklarını bildirenlerin de para ödülünden yararlanacağı kaydedilen açıklamada, "Bu önlemler halkı kopya vakalarını bildirmeye teşvik ederek Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı'nın adilliğini ve güvenilirliğini korumayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi. Komisyonun, yaklaşık 2 aylık kampanya kapsamında 19 Ocak'a kadar kopya ihbarlarını kabul edeceği aktarıldı.

Kopya endişeleri sınav krizine yol açmıştı

Güney Kore'de bu yıl yapılan mali müşavirlik sınavının birincisi yapay zeka ve dijital cihazlar yardımıyla kopya çektiğini itiraf etmiş, Hukuk Eğitimi Uygunluk Sınavı'nda (LEET) tam puan alan bir kişinin de yapay zeka kullanarak kopya çektiği iddia edilmişti. Bu nedenle geçtiğimiz perşembe günü yapılan Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı kopya endişeleri ve yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilmişti. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung daha önce yaptığı açıklamada üniversite giriş sınavında kopya çekenleri ihbar edenlere vaka başına 100 milyon won (yaklaşık 3,7 milyon lira) ödül verileceğini duyurmuştu. Güney Kore Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin ise üniversite sınavı öncesinde alınan yapay zeka destekli kopya girişimlerini önlemeye yönelik son dakika tedbirlerinin öğrenciler ve kamuoyunda rahatsızlığa yol açtığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıklamıştı.