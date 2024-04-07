Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı\'ndan Bayram Mesajı

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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

"İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim" diyen Başkan Celal Kadooğlu, mesajında, bayramların gerek inancımızda gerekse de toplumsal yaşantımızdaki önemine dikkat çekti. Başkan Kadooğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi, "Ülke, millet ve İslam alemi olarak rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı şerifin sonunda bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kardeşlik duygularımızı pekiştiren, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren, yardımlaşma ve dayanışma ile sosyal barışı tesis eden müstesna zaman dilimleridir. Bu müstesna günlerin kıymetini bilmeli ve özüne uygun şekilde geçirmeliyiz. Aile büyüklerini, yaşlıları, akrabaları, dost ve arkadaşları, hastaları ve kimsesizleri ziyaret ederek gönüllerini almalı, çocukları da unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, daha nice bayramlara sağlıkla ve huzurla erişmeyi yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Mübarek bayramın, ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa iyilik ve hayırlar getirmesini diliyorum." - GAZİANTEP