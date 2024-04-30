Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci yayımladığı mesaj ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kileci mesajında, "Emekleriyle ülkemize ve ekonomimize değer katan tüm emekçi kardeşlerimin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günde heyecanlarını paylaşıyorum" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurttaki emekçiler tarafından coşkuyla kutlanırken iş dünyasının öne çıkan isimleri de yayımladıkları mesajlar ile emekçilerin mutlu gününe ortak oldu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve iş insanı Fikret Kileci de yayımladığı mesaj ile emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Mesajında özveriyle çalışan Türk emekçilerinin ürettiği tüm değerlerin milletimizin kalkınmasında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Kileci, "Bugün emekçilerimizin ve emeklerinin yüceltildiği, tüm emekçilerin bileğinin gücünü ve fedakarlığını sembolize eden 1 Mayıs. Bu vesileyle Emekleriyle ülkemize ve ekonomimize değer katan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günde heyecanlarını paylaşıyorum. İnşaattan tekstile, gıdadan demir çeliğe kadar tüm sektörlerde ülkemizin ekonomisi için omuz omuza veren, özveriyle çalışan emekçilerimizin ürettiği tüm değerler milletimizin kalkınmasında çok önemli bir yer tutar. Onların alın terleri ülkemiz için bölgemiz için üretime, ihracata dönüşüyor. Onlar iyi ki varlar. Biz işverenler onların mali ve sosyal haklarını iyileştirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bununla birlikte devletimizin de emekçi kardeşlerimiz için iyileştirmeler yapmasını beklemekteyiz. Ülkemizin daha güzel yarınları için emeğini esirgemeyen tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, nice 1 Mayıslar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP