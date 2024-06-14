Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Kurban Bayramı'nı kutladı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren müstesna günler olduğunu belirtti. Çıkmaz, bayramların sevgi, barış ve kardeşlik gibi duyguların yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığı önemli fırsatlar olduğunu vurguladı.

14.06.2024 12:29
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Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak "Bayramlar bizi biz yapan müstesna günlerdir" dedi.

"Savaşların sona ermesi, mazlumların göz yaşlarının dinmesi ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesi dileğiyle İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum" diyen Başkan Çıkmaz, mesajında, "Müslümanlar olarak yüce Allah'ın bizlere rahmet, huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği günlerden birisi olan Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek inancımızda, gerekse de kültürümüzde önemli bir yere sahip olan bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlayan, bizi biz yapan müstesna günlerdir. Sevgi, barış ve kardeşlik gibi duyguların yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığı bayramlar, dargınlık, küskünlük ve kırgınlıkların sona erdirilmesi için de önemli fırsatlardır. Bu nedenle bayramları anlamına uygun şekilde yaşamak önemlidir. Bu amaçla yaşlı, hasta, yetim, mazlum ve muhtaçlara bayram sevincinin yaşatılmasına çaba göstermek bayramın anlamına uygun bir şekilde kutlanmasını sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, bayramın İslam alemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini yüce Allah'tan dilerim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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