Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi

11.05.2022 16:05
Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi

Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi.

Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi.

7-13 Mayıs trafik haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte, öğrencilere yayalar için 5 adımda trafik güvenliği anlatıldı. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan, Belediye Başkanı Menderes Durgut ve trafik eğitimi için İlçe Emniyet Amiri Zülkarne Sırakaya katıldı. Ellerinde pankartlarla yolun karşısına geçen öğrenciler renkli görüntüler oluştrudu. - ESKİŞEHİR

Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi
Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi
Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi
Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi

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Hisarcık, Günyüzü, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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