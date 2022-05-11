Günyüzü'nde İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Günyüzü'nde İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

11.05.2022 16:01
Günyüzü'nde İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Günyüzü İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Günyüzü İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. İlçe Kaymakamı Arslan "İlçemizin huzurunu korumak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe Emniyet Amirliği 7/24 saat aralıksız çalışmalarını yürütmektedir. Önceliğimiz can ve malı korumaktır. Bu güzel ülkemiz ve ilçemiz her şeyin en iyisine layıktır. Bizler layık olmak için var gücümüzle gece gündüz demeden her konuda çalışacağız." dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaymakamlık, Hisarcık, Günyüzü, Asayiş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Günyüzü'nde İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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