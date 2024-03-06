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Günyüzü'nde minikler kötü alışkanlıklara karşı yürüdü

Pankartlar açan öğrenciler, sigara ve alkol gibi alışkanlara son verilmesi için slogan attılar

ESKİŞEHİR - Günyüzü'nde Yeşilay haftası sebebi ile bir araya gelen minikler, kötü alışkanlıklara dikkat çekmek için ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Ülke genelinde kutlanan 1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebi ile Günyüzü'nde de bir grup ilkokul öğrencisi de duyarlılık gösterdi. Şehit Recep Çetin Ortaokulu ve Şehit Mücahit Top İlkokulu öğrencileri, kötü alışkanlıklara karşı pankartlarla ve sloganlarla ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. "Sigara öldürür, öldürmezse süründürür" sloganlarıyla ilçe merkezinde yürüyüş yapan öğrenciler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi topladı.

Minik öğrenciler, hafta dolayısı ile yaptıkları resimleri Şehit Recep Çetin Ortaokulu'nda sergiledi. Öğrenciler, toplumunun sigara ve alkol gibi kötü alışkınlıklara karşı duyarlı olmasını istedi.