Gurbetten Memlekete Dönüş

Ordu'nun Fatsa ilçesinden, 1999 yılındaki büyük Marmara Depremi sonrası Almanya'ya giden ve gurbetteki hayatının 16 yılını Berlin'de taksici olarak geçiren 56 yaşındaki Ercan Baştürk, dönüş yaptığı memleketinde dolmuşun koltuğuna oturdu.

Gurbette geçen 26 yıl boyunca hayatın her alanında mücadele eden Baştürk, 16 yılını Berlin Havalimanı'nda taksicilik yaparak geçirdi. Almanya sokaklarında çalışarak, farklı milletlerden binlerce yolcu taşıyan Baştürk'ün gurbet hayatı yalnızca kara yollarıyla sınırlı kalmadı, Hamburg'da bir Alman gemisinde usta gemici olarak da görev aldı. Açık denizlerde geçen 2 yıl boyunca onlarca ülke limanına uğradı ama gönlünün limanı hep Fatsa Yalıköy Mahallesi olarak kaldı.

Yıllar sonra memleketine büyük bir huzurla döndüğünü söyleyen Baştürk, "1999'da gittim, kısa süreli olur sandım ama tam 26 yıl sürdü. Orada yaşadım ama burada yaşadığımı hissettim. Memleket gibisi gerçekten yok" dedi.

Şimdi ise Yalıköy Mahallesi'nde kendi hattı olan dolmuşta şoförlük yaparak geçimini sağlayan Baştürk, eski sokaklarda yürüyüp deniz havasını içine çektiğini, çocukluğunun geçtiği yerlerde geçmişe selam verdiğini aktardı. Hayatının üçte birinden fazlasını yurtdışında geçirdiğini kaydeden Baştürk, "Gurbet zor, en çok da insanın içini sessizce tüketiyor. Ama şimdi buradayım, toprağıma döndüm" diye konuştu. - ORDU