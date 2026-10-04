Gürbulak'ta gümrük memurlarını bıçakla tehdit eden şahıs muhafaza altına alındı - Son Dakika
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Gürbulak'ta gümrük memurlarını bıçakla tehdit eden şahıs muhafaza altına alındı

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Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Sahası'nda İran'dan gelen bir şahsın eşya muayenesi sırasında bıçakla gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettiğini bildirdi. Şahıs ve bıçak muhafaza altına alınırken, Ağrı Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tahkikat başlatıldı.

Gürbulak Gümrük Sahası Giriş Yolcu Salonu muayene alanında bir şahsın eşyalarının kontrol edilmesi sırasında elindeki bıçakla görevli gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettiği olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "3 Ekim 2026 tarihinde İran'dan ülkemize giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası Giriş Yolcu Salonu muayene alanına gelen bir şahsın eşyalarının muayenesi sırasında elinde bulunan bıçakla görevli gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettiği ve akabinde arbede çıkardığı tespit edilmiştir. Olay üzerine ilgili birimlerimizce derhal müdahalede bulunularak, şahıs ve söz konusu bıçak muhafaza altına alınmıştır. Konu hakkında Ağrı Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş, savcılık makamının talimatı doğrultusunda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Gümrükler Muhafaza Müdürlüğümüzce adli tahkikat başlatılmıştır. Olayla ilgili tahkikat işlemleri Ticaret Bakanlığımız birimlerince sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gürbulak'ta gümrük memurlarını bıçakla tehdit eden şahıs muhafaza altına alındı - Son Dakika
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